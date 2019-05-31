شاهد إيدين هازارد بقميص ريال مدريد في إسبانيا (صور)

أثار البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الجدل، بعدما انتشرت صور له وهو يحمل قميص نادي ريال مدريد الإسباني داخل البلاد.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية صورًا لهازارد وهو في مدينة ماربيا بإسبانيا من أجل قضاء عطلته الصيفية، ويوقع على قميص ريال مدريد.

وكشفت الصحيفة الحوار الذي دار كاملًا بين هازارد وأحد المعجبين، والذي يعمل نادلًا في أحد المطاعم، وقدم قميص ريال مدريد للنجم البلجيكي من أجل التوقيع عليه.

ووقع ”هازارد“ بعد ذلك على قميص ريال مدريد وقام بالتقاط صورة مع النادل.

وكان هازارد قد صرح بعد الفوز ببطولة الدوري الأوروبي مع تشيلسي أنه ينوي مغادرة ستامفورد بريدج.