ميركاتو الأندية الأوروبية.. راموس يحسم الجدل في ريال مدريد.. ونيمار يصدم الملكي لصالح نادي برشلونة

كالعادة، هيمنت أخبار ناديي ريال مدريد وبرشلونة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن حسم القائد سيرجيو راموس مستقبله في المرينغي، واقترب البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي من النادي الملكي، وعلى الجانب الآخر يواصل نادي برشلونة مساعيه لتجديد صفوفه، في أعقاب النهاية السيئة التي لاحقته في ختام الموسم المنقضي، ويأتي على رأس صفقاته البرازيلي نيمار دا سيلفا.

راموس مدريدي إلى النهاية

حسم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، أمر البقاء في النادي الملكي، خلال الأعوام المقبلة، وعدم الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن راموس اليوم الخميس، استمراره مع النادي الملكي بالموسم المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده: ”أريد إنهاء جميع الشائعات التي قيلت عني في الأيام الماضية، أؤكد لكم أنني مستمر مع ريال مدريد، لن أرحل عن النادي، سأنهي مسيرتي مع الريال“.

وأضاف راموس البالغ من العمر 33 عامًا: ”عندما يأتي يوم رحيلي عن ريال مدريد سيكون من الباب الكبير، وأنا متوج بجميع البطولات، أريد إنهاء مسيرتي هنا، سألعب بدون مقابل مع الريال“.

وتابع: ”أريد إنهاء الجدل حول اسمي الذي بات يتصدر الصحف بشأن رغبتي في الرحيل، هذا غير صحيح، أرغب في الاعتزال بالريال، وحاليًا الحصول على إجازة هادئة، أنا قائد ريال مدريد وأشعر بالحب والتقدير هنا من الجميع، أنا هنا منذ سنوات طويلة وسعيد جدًا هنا وهذا الأهم، الأموال تأتي ثانيًا“.

وعن ما يتردد بوجود أزمة بينه وبين فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أجاب راموس بتأكيده أن العلاقة بينهم تعتبر مثل علاقة الابن بأبيه، مشيرًا إلى أنه يحبه كثيرًا.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن راموس أجرى اتصالًا، مساء أمس الأربعاء، مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وأبلغه خلالها بالاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال.

وكان فلورنتينو بيريز قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، أن راموس يرغب في الرحيل عن النادي الملكي بعدما تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية.

نيمار يصدم الملكي ويريد برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، لا يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن نيمار لا يريد الانتقال إلى النادي الملكي في الصيف، مفضلًا العودة إلى برشلونة.

وأضاف الموقع، أن نيمار يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بعد موسمين فشل فيهما النادي الباريسي في التتويج بلقب دوري الأبطال.

وكانت الصحافة الإسبانية قد أوضحت أن العملاق الكتالوني قد اقترب من استعادة البرازيلي في الصيف المقبل، بعد مفاوضات مع نظيره الباريسي، إذ قد يدخل أحد لاعبي برشلونة ضمن الصفقة، من الثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو، أو الفرنسي عثمان ديمبلي.

برشلونة ينقض على نجمي فالنسيا

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع اثنين من نجوم فالنسيا، الذي توّج مؤخرًا ببطولة كأس الملك على حساب البلوغرانا.

وفاز فالنسيا على برشلونة 2-1، في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء السبت الماضي، ليحرم البارسا من الثنائية المحلية، ويمنعه من التتويج بالكأس للمرة الخامسة على التوالي.

وأشار موقع superdeporte الإسباني إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون التعاقد مع قائد فالنسيا داني باريخو والمهاجم رودريغو مورينو، بداية من الموسم المقبل.

ويلعب باريخو في وسط الملعب، ويرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن اللاعب سيكون خير بديل للاعب وسط البارسا سيرجي بوسكيتس، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقد باريخو، 30 عامًا، يبلغ 50 مليون يورو.

وأكد الموقع أن برشلونة يضع المهاجم رودريغو مورينو على رأس قائمة المرشحين للفريق في الموسم المقبل، بعد تألقه في الدوري الإسباني، الليغا، وتسجيله 17 هدفًا هذا الموسم، من بينها هدف في مباراة نهائي الكأس، إضافة إلى رغبة البارسا في ضم مهاجم مميز، كون الفريق لا يملك مهاجمين سوى الأوروغوياني لويس سواريز.

ويملك مورينو، 28 عامًا، شرطًا جزائيًا في عقده رفقة فالنسيا يبلغ 120 مليون يورو.

ويسعى برشلونة للقيام بـ“ثورة“ في صفوفه، في أعقاب النهاية المخيبة للآمال للموسم المنقضي، بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي من الدور قبل النهائي، وخسارة كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

رحيل سباليتي عن إنتر ميلان

قال نادي إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ إنه فض الشراكة مع المدرب لوتشيانو سباليتي.

وقال النادي في بيان: ”يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربًا للفريق الأول، يوجّه النادي الشكر إلى سباليتي على عمله والنتائج التي حققها“.

واحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتردد أن إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس.

ويشار إلى أن سباليتي تولى تدريب إنتر ميلان في يونيو 2017، بعد أيام من انفصاله عن روما.

ألونسو إلى أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن الإسباني ماركوس ألونسو المدافع الأيسر لتشيلسي المتوج بالدوري الأوروبي وافق على عرض من أتلتيكو مدريد للانتقال لصفوفه هذا الصيف، وينتظر اتفاق الفريقين على الصفقة.

وأصبح المدافع الدولي الإسباني حبيس دكة البدلاء في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي اعتمد على البرازيلي إيمرسون بالميري.

ولم يشارك ألونسو في نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال وظل في دكة البدلاء، كما لم يشارك كثيرًا هذا الموسم مما أبعده مرة أخرى عن المنتخب الإسباني الأول ودفعه للتفكير في الرحيل بحثًا عن فرص أكبر للعب.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للتفاوض مع تشيلسي حول مبلغ الصفقة كما أنه قد يجد منافسة كبيرة من عدة فرق ترغب في ضم اللاعب من بينها فريقه الأم الذي تكوّن في صفوفه ريال مدريد.

وغادر أتلتيكو مدريد بعد نهاية الموسم 4 مدافعين، 3 منهم لانتهاء عقودهم وهم الأوروغوياني دييغو غودين، والإسباني خوان فران والبرازيلي فيليبي لويس، كما رحل الفرنسي لوكاس هيرنانديز نحو بايرن ميونخ الذي دفع الشرط الجزائي في عقده.