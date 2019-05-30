تقارير: هؤلاء هم المرشحون لقيادة هجوم برشلونة الموسم المقبل

وضع نادي برشلونة الإسباني عدة اختيارات لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومجاورة ميسي ولويس سواريز.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن نادي برشلونة وضع ثنائي آرسنال ألكسندر لاكازيت، والغابوني أوباميانغ، كأولوية لمجاورة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ولعب أوباميامغ، ولاكازيت، سويًا لمدة موسمين مع الآرسنال، حيث تُوّج المهاجم الغابوني بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم برفقة محمد صلاح، وساديو ماني.

وفي حالة فشل التعاقد مع أحد من الثنائي السابق ذكرهما، يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع الكرواتي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يتراجع الفريق الملكي بسبب ارتفاع سعر اللاعب.

وجاء نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي صاحب الـ23 هدفًا هذا الموسم في المرتبة الرابعة، ويليه تيمو فيرنر لاعب لايزبيغ الألماني.

ويبحث نادي برشلونة عن بديل لمهاجمه الحالي، الأوروغوياني لويس سواريز، ويرى في هؤلاء المهاجمين الخيارات المتاحة.