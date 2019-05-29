غريزمان يشعر بالصدمة من لاعبي نادي برشلونة.. تعرف على الأسباب

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب نادي أتلتيكو مدريد، يشعر بالصدمة من الطريقة التي يتعامل بها نادي برشلونة معه، بعد أن أعلن الفرنسي الدولي رحيله رسميًا عن الروخي بلانكوس نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير قد أكدت توصل غريزمان إلى اتفاق مع برشلونة، على الانتقال إلى البلوغرانا بعقد يستمر لمدة 5 سنوات، على أن يقوم النادي الكتالوني بسداد الشرط الجزائي في عقده، البالغ 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”لم يتلقَّ غريزمان أي اتصال من مسؤولي برشلونة بعد إعلانه الرحيل عن أتلتيكو مدريد، ولم يحسم مسؤولو النادي الكتالوني موقفهم من إتمام الصفقة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق“.

وأكدت أن غريزمان يشعر بالغضب الشديد إزاء التقارير التي أشارت إلى أن لاعبي برشلونة لا يرغبون في وجوده مع الفريق في الموسم المقبل، وخاصة النجوم الكبار وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت إن غريزمان تابع ردود فعل ميسي وجيرارد بيكيه على مفاوضات برشلونة لضمه، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البارسا وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا، ولاحظ البرود الشديد في إجابات اللاعبين على أسئلة الصحفيين الخاصة بصفقة انتقاله إلى البلوغرانا.

وكشفت الصحيفة أن غريزمان حاول استشكاف ردود فعل نجوم برشلونة على تواجده رفقة الفريق، وذلك عبر أحد لاعبي البارسا، ولكن الأخير لم يمنحه أي رد فعل إيجابي في هذا الصدد.