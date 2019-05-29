الكشف عن موعد انضمام هازارد إلى ريال مدريد.. ونجم ليون يقترب

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، سينضم رسميًا إلى ريال مدريد الإسباني، يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 يونيو.

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن صفقة هازارد جاء بعد اتفاق مسؤولي ريال مدريد وتشيلسي على جميع التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب إلى الميرينغي، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد هازارد، 28 عامًا، مع تشيلسي في منتصف عام 2020، وفشلت جميع محاولات مسؤولي البلوز في إقناعه بتجديد عقده رفقة النادي.

ويقود هازارد فريقه تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، أمام آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث أكد هازارد أنه يتمنى أن تكون مباراة اليوم ”مسك الختام“ لمشواره رفقة البلوز.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ريال مدريد اقترب كثيرًا من ضم فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لنادي ليون الفرنسي.

وأضافت في تقرير اليوم الأربعاء، أن ميندي سيكون على الأرجح الصفقة الثانية للريال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد البلجيكي هازارد.

وأشارت إلى أن هناك خلافات بسيطة بين الناديين على قيمة الصفقة، ولكنها أكدت في الوقت نفسه أن الطرفين مستعدان للمضي قدمًا نحو حسم الصفقة خلال أيام قليلة، في ضوء العلاقة الجيدة للغاية بين إدارتي ريال مدريد وليون من جهة، والدور الذي لعبه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في إقناع ميندي بالانضمام إلى النادي الملكي.