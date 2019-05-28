هل يقود الهولندي رونالد كومان نادي برشلونة خلفًا لفالفيردي؟.. المدرب يجيب

رفض رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، نفي شائعات تدريبه لنادي برشلونة خلفًا لفالفيردي الموسم المقبل، وترك الباب مفتوحًا حول العودة لفريقه السابق مدربًا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بخصوص إن كان بإمكانه تكذيب ترشيحه لقيادة البارسا ”سيكون هذا سهلًا، لكني لن أفعلها“.

ورفض المدرب الإسهاب في الموضوع، مفضلًا الحديث عن نهائي دوري الأمم الذي سيلعب الأسبوع المقبل في البرتغال.

وأضاف كومان: ”أعتقد أن هذا (المؤتمر الصحفي) عن المنتخب وأرغب في أن يظل هكذا“.

يذكر أن مستقبل فالفيردي بات محل شك بعد الإقصاء من دوري الأبطال وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت مصادر من النادي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل فالفيردي، وأنه من غير المنتظر أن يكون وشيكًا.

ولعب كومان 5 مواسم في برشلونة توج فيها بلقب الدوري أربع مرات والكأس مرة وكأس أوروبا مرة.

ويتصدر الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي، الترشيحات في ظل عدة أخبار، تحدثت عن وجود اتصالات بين إدارة برشلونة والمدرب، لكن جماهير الفريق الكاتالوني تفضل عودة نجمها السابق المدافع رونالد كومان، الذي منح بتسديدته القوية في مرمى سامبدوريا الإيطالي أول لقب لبرشلونة في دوري الأبطال سنة 1992.