برشلونة يدرس اتخاذ قرار صادم تجاه عثمان ديمبلي

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن الفرنسي عثمان ديمبلي يمكن أن ينضم إلى قائمة الراحلين عن البلوغرانا في بداية الموسم الجديد.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”يستعد نادي برشلونة لاتخاذ قرارات حاسمة في الفترة القليلة المقبلة، في أعقاب النهاية الحزينة للموسم الجاري، بالخروج من دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي أمام ليفربول الإنجليزي، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن ديبملي يمكن أن يكون أحد ضحايا خطة إعادة الهيكلة التي سيشهدها برشلونة على المدى القصير.

وتابعت ”سبورت“: ”نظريًا فإن ديمبلي ليس على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، لأسباب عديدة، أولها أنه لا يزال صغير السن، 22 عامًا، إضافة إلى أن تكلفة ضمه إلى البارسا من بروسيا دورتموند الألماني بلغت 105 ملايين يورو، إضافة إلى 40 مليونًا في صورة مزايا أخرى“.

وأردفت: ”ومع ذلك، فإن موقف ديمبلي السيئ في برشلونة يدفع إدارة البارسا نحو التفكير في بيعه إذا توافرت ظروف معينة“.

وأشارت إلى أن التخلي عن ديمبلي لن يكون بمقابل أقل كثيرًا عن صفقة ضمه، حتى لا يخسر النادي ماديًا، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو البلوغرانا استعدادهم التام لأي عروض يتلقاها ديمبلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصفت ”سبورت“ المقربة من إدارة برشلونة قرار عرض ديمبلي للبيع بـ“المؤلم“، نتيجة التوقعات التي رافقت انضمام اللاعب إلى العملاق الكتالوني، ولكنها أشارت إلى أن القرار ربما تكون له عواقب إيجابية، خاصة في ظل الإصابات المتكررة التي يتعرض لها الفرنسي الشاب، بالإضافة إلى عدم التزامه المتكرر، والذي أفقد إدارة البارسا صبرها تجاه اللاعب.

وشارك ديمبلي هذا الموسم في 42 مباراة، وأحرز 14 هدفًا وصنع 9 أخرى.