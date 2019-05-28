تقارير: إيدينسون كافاني وافق على الرحيل إلى أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني لاعب باريس سان جرمان وافق على الانتقال لأتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب برنامج “ Larguero “ في إذاعة “ كادينا سير “ الإسبانية فالمهاجم الأوروغوياني أعطى موافقته للعب تحث قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم المقبل ليكون أول مهاجم يعوض رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان .

وحسب صحيفة “ آس “ فالصفقة تبقى -أيضًا- متعلقة برحيل البرازيلي دييغو كوستا نحو الصين وفي حال بيعه سيعوضه مهاجم باريس سان جيرمان الذي سيغادر العاصمة الفرنسية في الصيف لكونه خارج أولويات الألماني توماس توخيل رغم كونه الهداف التاريخي للفريق.

من جهة أخرى يستعد الفريق الإسباني لتقديم عرض للتعاقد مع الظهير الأيسر لليستر سيتي الدولي الإنجليزي بنجامين تشايلويل لتعويض رحيل المدافع البرازيلي فيليبي لويس.

ويحاول أتلتيكو مدريد ترميم دفاعه الذي يغادره 4 لاعبين في الصيف المقبل وأعلن بورتو البرتغالي رسميًّا انتقال مدافعه البرازيلي فيليبي مونيرو البالغ 30 سنة للفريق الإسباني مقابل 20 مليون يورو حسب صحيفة ”ماركا ”.