بيريز: لا نهتم بضم نيمار أو مبابي.. وهازارد هدفنا

استعرض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خطط النادي للموسم المقبل، مؤكدًا أنه يأمل في انضمام إيدن هازارد للفريق الصيف الحالي ونفى نية النادي الملكي التعاقد مع نيمار أو كيليان مبابي.

وقال بيريز في مقابلة مع محطة ‘ ‘Onda Ceroالإذاعية المحلية “ إنه لم يسبق أن تحدث عن مبابي ونيمار مع المدير الفني زين الدين زيدان لكن يأمل في انضمام هازارد.

وأضاف عن هازارد ”لقد حاولنا منذ بضع سنوات ضم هازارد لكننا لم ننجح بعد، لدي أمل في أنه سيأتي هذا العام. إنه واحد من العظماء المتبقين في عالم كرة القدم“.

وعن مبابي ونيمار قال ”لم أتحدث عنهما مع زيدان أو مع أي شخص آخر، في العام الماضي كان علينا أن نقول إننا لا نريدهم وأكرر الشيء ذاته هذا العام إذا كنا مهتمين سنتحدث مع الأندية“.

وفي سؤال مباشر بشأن مبابي وتصريحاته الأخيرة التي ألمح خلالها عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان قال بيريز ”نحن لا نفكر في اللاعبين، علينا أن نلتقي زيدان ونرى ما نريده، سنشتري لاعبين ونبيع آخرين ولن أتحدث عن أي لاعب“.

وعن أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الذي أعلن الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، نفى بيريز نية النادي التفاوض مع اللاعب، نافيا في الوقت ذاته تلقي النادي أي عروض لبيع الجناح الويلزي غاريث بيل أو أي لاعب اخر مثل: ماركو أسينسيو“.