سبورت: روبرتو مارتينيز وافق على تدريب نادي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، أن المدرب روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا وافق على تولي تدريب نادي برشلونة وخلافة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ المقربة من أسوار نادي برشلونة، فإن وافق على تولي تدريب النادي الكتالوني، بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة قرر إجراء مسح لمعرفة المدرب الذي يمكن التعاقد معه قبل اتخاذ قرار بإقالة فالفيردي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا، ثم الخسارة 1/2 أمام فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا.

وأضافت ”سبورت“ أن جوسي ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة يعرف أنه يتعين عليه اتخاذ قرار نهائيًا وحاسمًا لتحديد المستقبل الرياضي لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يريد مقابلة فالفيردي لتحليل كل ما حدث خلال الموسم المنقضي، والوصول إلى أفضل صيغة ترضي جميع الأطراف.

وأردفت الصحيفة أن مارتينيز يعلم أنه المدرب الوحيد الذي يحظى بالتقدير اللازم ضمن المرشحين لخلافة برشلونة، علمًا أن عقد المدرب الإسباني مع بلجيكا يمتد حتى العام 2020.

وتوج برشلونة بطلًا للدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، لكن مشجعي الفريق يشعرون بالمرارة بعد الخروج أمام ليفربول 3/4 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن النادي الكتالوني فاز 3/0 في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر 0/4 في الإياب على ملعب أنفيلد، وأتبع هذه الخسارة السقوط 1/2 أمام فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا يوم السبت.