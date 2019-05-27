لماذا صدم يوفيتش ريال مدريد فجأة بتفضيله اللعب في إنجلترا وإيطاليا؟

فجأة تحدث المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش، هداف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تفضيله الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز أو الإيطالي، رغم ما تردد عن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد ومفاوضات برشلونة معه.

وسجل يوفيتش، البالغ عمره 21 عامًا، عشرة أهداف للفريق الألماني في مشواره نحو قبل نهائي الدوري الأوروبي قبل خروجه أمام تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح، بينما أحرز 17 هدفًا في الدوري المحلي.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، يوم الاثنين، إن برشلونة تفاوض مع اللاعب وكذلك ريال مدريد، لكن بشكل غير جدي، بينما يترقب باريس سان جيرمان الموقف من بعيد لكن يبدو أن كل هذه العروض غير جادة أو لا ترتقي للمبلغ الذي يريده آينتراخت.

وفي مقابلة مع صحيفة ”فيلت أم سونتاغ“ الألمانية الأسبوعية، قال المهاجم الصربي: ”من خلال تجربتي في البوندسليغا أود أن أقول إن بعض البطولات الأخرى تناسبني بشكل أفضل“.

وأوضح يوفيتش: ”بعد مواجهة تشيلسي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي شعرت أنني قد أظهر بشكل أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الإيطالي لأنهما ينسباني بشكل أفضل“.

تصريحات يوفيتش المفاجئة تؤكد التقارير التي تحدثت عن أن برشلونة لا يريد أن يدفع أكثر من 55 مليون يورو، وحينما جلس وكيل أعمال اللاعب الصربي مع إدارة ريال مدريد تبين أن النادي الملكي غير مستعد لدفع أكثر من المبلغ ذاته في الوقت الراهن.

كما عرض وكيل أعمال يوفيتش اللاعب على سان جيرمان وجميع الأندية الإنجليزية الكبرى، لكن يبدو أن أحدًا منها مهتم بإتمام الصفقة في ظل شروط اللاعب وناديه.

وسيخوض يوفيتش في 17 يونيو/حزيران المقبل بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع منتخب صربيا في إيطاليا وبعدها سيفكر في مستقبله الذي قاله عنه في المقابلة ذاتها: ”فيما يتعلق بمستقبلي، كل شيء لا يزال مفتوحًا“.