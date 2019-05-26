لويس سواريز يرد في بيان رسمي على اتهامه بالهروب من نهائي كأس إسبانيا (صورة)

ردّ المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة، على اتهامه بالهروب من المشاركة في نهائي كأس إسبانيا، أمام فالنسيا، أمس السبت.

وقال سواريز في بيان رسمي نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”يوم من الحزن والإحباط لعدم قدرتي على مساعدة زملائي، لكن نعم أنا فخور بهم جميًعا، حاولوا بكل ما لديهم لإسعاد الجماهير، والآن حان الوقت للتغيير للموسم الجديد، وفعل كل شيء ممكن لتحقيق أهدافنا“.

وأضاف سواريز: ”لا أوضح كثيرًا الأمور التي تُقال عنّي وتصل للجماهير، ولكن هذه المرة أرى أن لديّ حق الرّد، لأن الكثير مما قيل به نوايا سيئة وتشكيك في احترافي“.

وتابع: ”شعرت بعدم الراحة هذا الموسم في الغضروف وهو ما يعرفه الكثيرون ومع العمل الكبير الذي قام به الطاقم الطبي للنادي، تحملت الأمر دون مشكلة وشكرًا جزيلًا لهم على عملهم وتفانيهم“.

وأردف: ”لهذا السبب أردت التوضيح، خاصة لكل من يريدون إيذائي، بأن الإصابة التي دفعتني لإجراء العملية الجراحية لا علاقة لها بالغضروف، ولكن بسبب تمزق الغضروف المفصلي الذي عانيت منه ضد ليفربول في نصف النهائي، ولهذا السبب اضطررت إلى الخضوع للجراحة والغياب عن نهائي الكأس“.

واختتم سواريز: ”منذ وصولي إلى برشلونة، أظهرت أنني بذلت كامل قوتي وأقدّم كل شيء في التدريبات والمباريات من أجل هذا الشعار؛ لأنه كان دائمًا شغفي وحلمي التواجد هنا، وشكرًا للجميع ويحيا برشلونة“.

وخسر برشلونة المباراة بنتيجة 1/2، لتفشل مساعيه في التتويج بـ3 ألقاب بعد أن ودّع دوري أبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 3/4 أمام ليفربول الإنجليزي.

وسجل سواريز 25 هدفًا في 49 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، وساعد برشلونة على ضمان حصد لقبه 26 في دوري الدرجة الأولى الإسباني الشهر الماضي.