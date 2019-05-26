مجزرة تنتظر 9 لاعبين في برشلونة بعد السقوط أمام فالنسيا في نهائي الكأس

قالت صحيفة ”سبورت“ إن هزيمة برشلونة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا ستؤدي إلى ”مجزرة“ في صفوف الفريق الكتالوني.

وخرج برشلونة هذا الموسم ببطولة واحدة فقط، هي الدوري الإسباني ”الليغا“ وفشلت مساعيه في تحقيق الثلاثية، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام ليفربول الإنجليزي بفضيحة مدوية في ”أنفيلد“، والخسارة أمام فالنسيا 1-2 في نهائي الكأس.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، إلى وجود 9 لاعبين على قائمة المرشحين لمغادرة البلوغرانا بعد نهاية الموسم الحالي، وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة.

وأكدت الصحيفة أن على رأس المرشحين للرحيل عن برشلونة البرازيلي فيليب كوتينيو، أغلى صفقة في تاريخ البارسا، حيث انضم إلى الفريق من ليفربول، في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو، إلا أنه لم يقدّم المستوى المنتظر منه.

وأشارت إلى أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، ضمن القائمة المرشحة للمغادرة أيضًا، في ظل تعرضه للعديد من الانتقادات الجماهيرية في الفترة الأخيرة، إضافة إلى رد فعله الغاضب على تغييره في مباراة فالنسيا أمس، عندما ركل زجاجات مياه بقدمه احتجاجًا على قرار المدرب إرنستو فالفيردي.

ووضعت الصحيفة البرازيلي مالكوم ضمن قائمة المغادرين المحتملين، كونه لا يحظى بالمشاركة أساسيًا في المباريات، مع رغبته في الحصول على فرصة أخرى كي يكون لاعبًا أساسيًا.

وضمّت القائمة أيضًا كل من صامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين، وكاسبر سيليسين، وكيفين برنس بواتينغ، ورافينيا، وموريلو.