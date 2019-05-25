مبارة برشلونة ضد فالنسيا.. إنقاذ مذهل من بيكيه لمرمى ”البلوغرانا“ (فيديو)

أنقذ جيرارد بيكيه، مرمى فريق برشلونة من هدف محقق بإنقاذ رائع، من على خد المرمى، في المباراة التي تجمع فريقه بنظيره فالنسيا، مساء اليوم السبت، على ملعب ”بينتو فيامارين“ في مدينة إشبيلية بالأندلس.

ومن خطأ كارثي وضع رودريجو مورينو منفردا وسدد في المرمى الخالي أنقذها بيكيه ببراعة مع الدقيقة السادسة.

كأس ملك إسبانيا

برشلونة 0×0 فالنسيا , فرصة رودريغو مورينو pic.twitter.com/6BTgstgtQL — sami (@sami33432453) May 25, 2019

ويتطلع برشلونة للحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخه، والخامسة على التوالي، ليصبح أول نادٍ يتوج 5 مرات توالياً ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد ريال مدريد (1905-1908)، وبلباو (1930-1933)، المتوّجين 4 مرات على التوالي.

انقاذ جيرارد بيكيه من على خط المرمى #CopaDelRey ???????? pic.twitter.com/S1ZURVSJqT — #CopaDelRey – FCBW Media ???? (@BarcelonaMX2) May 25, 2019

وحجز برشلونة مقعده في نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما تغلب على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تفوق فالنسيا على ريال بيتيس بنتيجة 3 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويتطلع برشلونة للفوز بالثنائية المحلية عقب الفوز بالدوري الإسباني من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج المذل أمام ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في حين يبحث فالنسيا عن نهاية مثالية لموسمه الناجح بالحصول على بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 2008.

ونجح فالنسيا في التأهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما تأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ونهائي كأس ملك إسبانيا.