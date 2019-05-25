تقرير يكشف أسباب ثورة راموس على إدارة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أسباب الخلاف الشديد بين سيرجيو راموس وإدارة نادي ريال مدريد الإسباني؛ ما أثار الشكوك حول استمرار قائد الميرينغي رفقة الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن راموس أبدى اعتراضه على سياسة التعاقدات الجديدة التي ينوي نادي ريال مدريد إبرامها في الموسم الجديد، وعلى رأسهم الفرنسيان بول بوغبا وكيليان مبابي والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي نيمار.

وأضافت الصحيفة، المقربة من إدارة الريال، بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن راموس بعث رسالة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبدى خلالها رفضه التام للأجور السنوية المتوقع أن يحصل عليها هؤلاء اللاعبون، حال انضمامهم رسميًا إلى النادي الملكي.

ويحصل راموس على راتب سنوي صافٍ يبلغ 12 مليون يورو.

وأكدت ”ماركا“ أن راموس اعترض بشدة على حصول هؤلاء اللاعبين على أجور تبلغ ضعفي أو 3 أضعاف ما يحصل عليه في ريال مدريد.

وتابعت: ”الموقف شديد الحساسية في ريال مدريد؛ لأن نيمار على سبيل المثال يحصل على 35 مليون يورو سنويًا في باريس سان جيرمان، ولا يمكن أن ينضم إلى ريال مدريد بمقابل أقل، وكذلك الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي“.

وكانت نفس الصحيفة قد أشارت، أمس، إلى أن راموس يدرس الرحيل عن النادي الملكي في الموسم الجديد، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، طالب إدارة البيانكونيري بالتفاوض مع راموس وضمه إلى صفوف الفريق.

ونقلت تقارير صحفية أخرى عن راموس تأكيده البقاء مع النادي.