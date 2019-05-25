التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا (صور)

يسعى نادي برشلونة إلى التتويج بالثنائية المحلية، عندما يلاقي منافسه فالنسيا، اليوم السبت، في نهائي كأس إسبانيا.

ونجح برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، ويسعى إلى ثاني ألقاب الموسم، والخامس على التوالي في كأس إسبانيا، على استاد بينتو فيامارين.

وبرشلونة هو حامل الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس إسبانيا برصيد 31 لقبًا، مقابل 23 لأتلتيك بلباة، و7 ألقاب فقط لفالنسيا.

وآخر لقب لفالنسيا في كأس إسبانيا يعود إلى نسخة 2007/2008، عندما فاز 3/1 على خيتافي في المباراة النهائية.

وفرض فالنسيا التعادل 1/1 ثم 2/2 على برشلونة في مباراتي الدوري الإسباني للموسم 2018/2019، علمًا بأن آخر فوز للخفافيش على النادي الكتالوني يعود إلى 17 أبريل 2016، عندما فاز 2/1 في الدوري الإسباني.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، فيليب كوتينيو، مالكوم.

في حين توقعت الصحيفة أن تكون تشكيلة فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.

الدفاع: إيزكييل غاراي، غابريل باوليستا، خوسي لويس غايا، كريستيانو بيتشيني.

الوسط: فرانسيس كوكولين، دانيال باريخو، كارلوس سولر باراغان، غونزالو غويديس.

الهجوم: كيفن غاميرو، رودريغو مورينو.

أما صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فتوقعت أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت نيلسون سيميدو، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، مالكوم.

وتوقعت الصحيفة أن تكون تشكيلة فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.

الدفاع: إيزكييل غاراي، غابريل باوليستا، خوسي لويس غايا، كريستيانو بيتشيني.

الوسط: جيفري كوندوغبيا، دانيال باريخو، كارلوس سولر باراغان، غونزالو غويديس.

الهجوم: كيفن غاميرو، رودريغو مورينو.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن تكون تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، نيلسون سيميدو، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، مالكوم.

أما توقعها لتشكيلة فالنسيا فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.

الدفاع: إيزكييل غاراي، غابريل باوليستا، خوسي لويس غايا، كريستيانو بيتشيني.

الوسط: فرانسيس كوكولين، دانيال باريخو، دانييل واس، غونزالو غويديس.

الهجوم: سانتياغو مينا، رودريغو مورينو

أما صحيفة ”ماركا“ فتوقعت أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال.

الهجوم: ليونيل ميسي، مالكوم، فيليب كوتينيو.

أما توقعها لتشكيلة فالنسيا، فجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: خاومي دومينيك سانشيز.

الدفاع: إيزكييل غاراي، غابريل باوليستا، خوسي لويس غايا، كريستيانو بيتشيني.

الوسط: فرانسيس كوكولين، دانيال باريخو، جيفري كوندوغبيا، غونزالو غويديس.

الهجوم: كيفن غاميرو، رودريغو مورينو.