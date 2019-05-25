الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا

يلاقي نادي برشلونة منافسه فالنسيا، اليوم السبت، في المباراة النهائية لكأس إسبانيا 2018/2019، على استاد بينتو فيامارين.

وتقام المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

ولن تنقل مباراة برشلونة وفالنسيا على أي قناة عربية، ويمكن مشاهدتها على قنوات ”TVE“ الإسبانية المفتوحة على القمر الأوروبي ”Hot Bird1-6“ تردد 11785 أفقي.

وكذلك على قناة ”Varzish SportHD“ الطاجيكستانية المفتوحة، على قمر ”Apstar 2R“ تردد 12548 أفقي.

ويسعى برشلونة إلى إحراز لقب المسابقة للمرة الخامسة على التوالي، في سادس نهائي على التوالي له في البطولة، حيث يريد التتويج بالثنائية المحلية.

وبرشلونة هو حامل الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس إسبانيا برصيد 31 لقبًا، مقابل 23 لأتلتيك بلباة، و7 ألقاب فقط لفالنسيا.

وآخر لقب لفالنسيا في كأس إسبانيا يعود إلى نسخة 2007/2008، عندما فاز 3/1 على خيتافي في المباراة النهائية.

وفرض فالنسيا التعادل 1/1 ثم 2/2 على برشلونة في مباراتي الدوري الإسباني للموسم 2018/2019، علمًا بأن آخر فوز للخفافيش على النادي الكتالوني يعود إلى 17 أبريل 2016، عندما فاز 2/1 في الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف خلال البطولة حتى الوصول إلى النهائي، في حين سجل فالنسيا 13 هدفًا في شباك منافسيه، واستقبلت شباكه 7 أهداف.