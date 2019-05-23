موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

يمكن لنادي برشلونة أن يخفف من وطأة الألم ويعوض إخفاق خروجه من الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا من خلال تعزيز هيمنته المحلية بالفوز بالثنائية التي تشمل لقبي الدوري والكأس للمرة الثانية على التوالي، حين يواجه فالنسيا في نهائي كأس الملك بعد غدٍ السبت.

لكن فريق المدرب إرنستو فالفيردي المبتلى بالإصابات شهد تراجعًا في المستوى الشهر الماضي، في وقت يأخذ فيه أداء فالنسيا اتجاهًا تصاعديًا، ولهذا فإن العملاق الكتالوني سيكون على موعد مع مواجهة أكثر شراسة للحفاظ على اللقب بشكل يفوق ما كان عليه الحال في السنوات الأخيرة.

ويتعافى لويس سواريز، مهاجم أوروغواي وصاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعد أن خضع لجراحة في الركبة. ومن غير المرجح مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي انتقل لبرشلونة مقابل 105 ملايين يورو، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الأمر الذي يعني أن ميسي سيخوض المباراة في غياب زميليه الذي اعتاد على وجودهما في خط الهجوم.

ومن المتوقع أن يعود فيليب كوتينيو، صاحب صفقة الانتقال القياسية، من الإصابة في توقيت مناسب ليشارك في المباراة، رغم أن تراجع مستواه لا يبشر بأن عودته ستزيد من فرص برشلونة في تعزيز رقمه القياسي بالتتويج بلقب كأس الملك للمرة الخامسة على التوالي.

ويعاني الحارس ياسبر سيليسن، الذي يخوض مع برشلونة مباريات الكأس، من اهتزاز في المستوى بعد أن ارتكب خطأين فادحين في التعادل 2/2 على ملعب إيبار الأسبوع الماضي، في وقت يعاني فيه الحارس الأول مارك-آندريه تير شتيغن من إصابة.

وقدّم العملاق الكتالوني أداءً ضعيفًا أمام إيبار في أحدث حلقة من ضمن سلسلة عروض غلب عليها الإجهاد والإرهاق في نهاية هذا الموسم، والتي بدأت بالخسارة 0/4 أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وأنهت آمال برشلونة في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الكرواتي إيفان راكيتيتش لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“: إن آثار الخسارة 3/4 أمام ليفربول في مجموع المباراتين بعد أن كان برشلونة متفوقًا بنتيجة 3/0 في مباراة الذهاب لا تزال تخيم على بطل الدوري الإسباني.

وأوضح: ”إلى حد ما، لا نزال متأثرين بما حدث. لم يحزن أحد بالهزيمة بقدر حزننا. لكن حان الوقت الآن لنمضي قدمًا“.

وأضاف: ”أتمنى لو كان بإمكاني أن أوضح أسباب ما حدث في أنفيلد. لكن في بعض الأحيان تحدث أمور في عالم الرياضة لا يمكنك تفسيرها“.

وتابع: ”غني عن القول إننا يجب أن نتعلم مما حدث وعلينا أيضًا أن نضمن أن ما حدث سيدفع في اتجاه وحدة الفريق. منحتنا كرة القدم درسًا قاسيًا جديدًا“.

وواصل: ”لكن يجب أن نتجاوز الأمر ونستعد لخوض نهائي كأس الملك ثم نتأهب للموسم الجديد“.

ونجح فالنسيا في التعادل مع برشلونة في مباراتي الدوري هذا الموسم وتمكن من تجاوز تراجع الأداء في الدور الأول ونجح في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، بعد أن فاز في 7 من بين آخر 10 مباريات في الدوري، ليضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى فالنسيا حاليًا للتتويج بأول بطولة كبرى منذ 2008 في ذكرى احتفال النادي بمئوية تأسيسه.

وقال البرتغالي جونسالو جيديس جناح فالنسيا: ”لم يكن الأمر سهلًا. نجحنا في تجاوز كثير من المواقف الصعبة هذا الموسم لنضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. أصبحنا الآن نحمل مسؤولية كبيرة على كاهلنا. نشعر بحماس لخوض النهائي“.

وأردف: ”سندرس نقاط الضعف في برشلونة وهي ليست كثيرة لكنها موجودة. سنحاول التركيز عليها والاستفادة من ذلك“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على شبكة beIN SPORTS.