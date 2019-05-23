توماس توخيل لا يستبعد رحيل كيليان مبابي ونيمار عن باريس سان جيرمان

لا يستبعد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل النجمين، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن توخيل قوله: ”بالطبع كمدرب للفريق أتمنى استمرارهما، ولكن لست ساذجًا، كل شيء وارد في كرة القدم“.

وأضاف توخيل: ”سوق الانتقالات مجنون، عدة أندية تريد ضم العديد من اللاعبين، وكمدير فني أريد مبابي ونيمار معنا في الموسم الجديد، وإذا لم يحدث ذلك، سأجد الحلول“.

وأشعل كيليان مبابي التكهنات حول مستقبله، عندما قال فور تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي: ”إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر، ربما يحدث ذلك في باريس سان جيرمان، وسأكون سعيدًا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد“.

وعن هذه التصريحات قال توخيل: ”كيليان ذكي، ولديه أهداف دائمة يسعى إليها، ووجد أنه حان الوقت المناسب لما قاله، ولكنه مدعو مثل بقية زملائه إلى تحمل المسؤولية“.

وختم المدرب الألماني: ”مبابي لم يكن بحاجة إلى خطاب رسمي للتصريح بما قاله، فهو شاب استثنائي، ويطمح دائمًا لتسجيل الأهداف والفوز بكل البطولات، أتقبل ذلك ولست غاضبًا“.

ويتردد أن مبابي ونيمار على رأس أولويات ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان، حيث يتردد أن ريال مدريد سينفق أموالًا كثيرة للتعاقد مع لاعبين من الطراز الأول، للعودة إلى منصات التتويج بعد موسم خرج فيه الفريق الملكي صفر اليدين.