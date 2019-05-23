كم تبلغ قيمة لاعبي ريال مدريد حاليا؟

كشفت صحيفة “ آس “ عن وضعية لاعبي ريال مدريد قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية والتغييرات المنتظرة على الفريق، حيث تشير التوقعات للتعاقد مع 5 لاعبين جدد وخروج عدة لاعبين قد يصل عددهم لأكثر من عدد الوافدين.

وحسب الصحيفة فريال مدريد يضم 25 لاعبًا في لائحة الموسم الماضي و10 لاعبين معارين ولاعب جديد تعاقد معه رسميًا هو مدافع بورتو البرازيلي إيدير ميليتو.

وحسب الصحيفة فلاعب واحد ينتهي عقده الصيف القادم هو الحارس الفرنسي لوكا زيدان بينما ينتهي عقد 4 لاعبين صيف 2020 و 7 لاعبين صيف 2021 و5 لاعبين صيف 2022 و 4 لاعبين صيف 2023 ولاعبين صيف 2024 ولاعبين صيف 2025.

كما ينتهي عقد الوافد الجديد ميليتو صيف 2025 بينما اللاعبون المعارون بين 2020 و2025، حيث سيلتحق البرازيلي رودريغو بالفريق الصيف القادم من سانتوس.

وتبلغ قيمة لاعبي ريال مدريد 1،191 مليار يورو ومتوسط العمر ما بين 26،3 سنة للاعبين في اللائحة الحالية و24 سنة إذا أضفنا المعارين والوافد الجديد.