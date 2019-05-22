هل رفض برشلونة التعاقد مع البرازيلي فليبي لويس؟

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن رفض برشلونة التعاقد مع المدافع الأيسر البرازيلي فيليبي لويس، الذي ينتهي عقده الصيف القادم منذ حوالي شهرين، حيث اقترحه على الفريق وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز.

وحسب الصحيفة، فالوكيل البرتغالي أخبر برشلونة بقبول اللاعب أن يكون بديلًا للإسباني جوردي ألبا، لكن إدارة الفريق رغم بحثها عن مدافع أيسر رفضت التعاقد مع الدولي البرازيلي.

ويبحث فيليبي لويس عن إمكانية البقاء في أتلتيكو مدريد، حيث يسعى ممثلوه في مفاوضات مع إدارة الفريق للحصول على عقد لمدة موسم واحد، كما يملك فرصة العودة للبرازيل حيث يرغب فريق فلامينغو في التعاقد معه وسبق لنائب رئيس الفريق ومديره الرياضي أن زارا العاصمة الإسبانية يوم 10 أيار/ مايو الحالي.

ويفضل برشلونة التعاقد مع مدافع أيسر أصغر سنًا ليكون بديلًا للدولي الإسباني جوردي ألبا الذي تعرض لانتقادات كبيرة هذا الموسم، وكان أحد أسباب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في لقاء الإياب في أنفيلد.