برشلونة يتعاقد مع الهولندي لودوفيت رييس.. وتير شتيغن يغيب عن نهائي كأس الملك

نجح نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات لاعب هولندي جديد وهو “ لودوفيت رييس“ البالغ من العمر 18 عامًا، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي.

وقال نيلاند المدير التنفيذي لنادي غرونينغين الهولندي: “ لودوفيت ريس سيرحل إلى برشلونة الصيف الجاري“.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة سيقوم بالإعلان عن الصفقة رسميًا غدًا الخميس.

وسيلعب رييس ضمن الفريق الرديف لبرشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولعب رييس 27 مباراة مع غرونينغين في الدوري الهولندي، حيث سجل هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

من جهة أخرى، أعلن نادي برشلونة غياب حارس مرماه تير شتيغن عن نهائي كأس ملك إسبانيا الذي سيقام السبت المقبل أمام فالنسيا.

ونشر النادي في حسابه على تويتر بيانًا قال فيه إن حارسه لا يزال يتلقى العلاج على مستوى ركبته اليمنى، وبالتالي لا يمكنه المشاركة في نهائي كأس الملك ضد فالنسيا.

وسيكون الحارس الثاني ياسبر سيليسن هو الأساسي أمام فالنسيا.