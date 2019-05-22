سيميوني يحدد موقفه من الاستمرار مع أتلتيكو مدريد في ظل رحيل نجوم كبار

تعهد دييغو سيموني مدرب اتلتيكو مدريد بالاستمرار مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم توقعات بمغادرة لاعبين كبار لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم.

وقال المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 49 عامًا إنه سيشرف على عملية تغيير الحرس القديم ويتطلع لإعادة بناء الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني عام 2014، بينما احتل المركز الثاني هذا الموسم خلف برشلونة البطل.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”أحب وظيفتي وأشعر بالتزامي الشديد تجاه النادي، أعرف أن الأمور دائمًا تزداد صعوبة عامًا بعد آخر، وهذا ما يكشف عن معدننا الحقيقي ويمنحنا الحماس“.

وأضاف بعد الهزيمة 2-1 في القدس أمس الثلاثاء، ”سنخوض الموسم المقبل بلاعبين يشعرون بحماس كبير.

”يحدوني الأمل أن أتعامل مع المسؤولية الملقاة على عاتقي وكوني في اتلتيكو، سنحتاج لخط دفاع جديد مع الكثير من العناصر الجديدة“.

ويواجه اتلتيكو تغييرات كبيرة، بما في ذلك رحيل الرباعي الأساسي لخط الظهر والمؤلف من خوانفران ودييغو غودين وفيليبي لويس في صفقات انتقال حر، بينما سينضم لوكاس هرنانديز إلى بايرن ميونخ مقابل 80 مليون يورو (89.33 مليون دولار).

كما أعلن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الأسبوع الماضي أنه سيترك النادي مع احتمال انتقاله لصفوف برشلونة بطل الدوري.

وتحدثت تقارير إعلامية إنجليزية عن احتمال انتقال لاعب الوسط رودريغو إلى مانشستر سيتي بينما ثارت تكهنات عن مستقبل دييجو كوستا مهاجم منتخب إسبانيا.

وأضاف ”مغادرة غريزمان خسارة كبيرة ليس فقط بسبب موهبته ولكن أيضًا سنخسر الكثير من الأهداف التي سيصعب إيجاد بديل لها.

”خط الوسط كما هو وسيعمل بقية اللاعبين بكل قوة“.

وجدد سيميوني، لاعب الوسط الأرجنتيني السابق، عقده حتى 2020 مع اتلتيكو مدريد، بعد أن أمضى فترتين منفصلتين في الفريق كلاعب، وبهذا التمديد سيكون المدرب الأرجنتيني قد أكمل عشر سنوات في تدريب الفريق.

وأحرز اتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني سبعة ألقاب، منها لقبان للدوري الأوروبي ولقب لكأس ملك إسبانيا، إضافة للقب الدوري مرة واحدة، كما قاد المدرب الأرجنتيني الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2014 و2016 ليخسر في النهاية أمام الغريم المحلي ريال مدريد.