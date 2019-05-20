إلى جانب أنطوان غريزمان.. نادي برشلونة يفكر في مهاجم بديل للويس سواريز

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز، إلى جانب أنطوان غريزمان.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن برشلونة قد يتعاقد مع مهاجم جديد لتعزيز الشق الهجومي للموسم المقبل.

ورغم أن سواريز سجل 21 هدفًا في الدوري الإسباني موسم 20182019، إلا أن تقدمه في العمر يجعل إدارة برشلونة تفكر في التعاقد مع مهاجم جديد، إذ يبلغ سواريز من العمر 32 عامًا.

وحسب الصحيفة لن يكون التعاقد مع مهاجم جديد على حساب أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، إذ يظل هدفًا أساسيًّا لإدارة برشلونة.

وقال برشلونة يوم الـ 8 من مايو: إن مهاجمه لويس سواريز سيخضع لجراحة لعلاج مشكلة في غضروف الركبة.

وشارك سواريز، الذي سجل 25 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة في خروج برشلونة المذهل من دوري أبطال أوروبا على يد ناديه السابق ليفربول الذي عوض خسارته 0/3 في ذهاب الدور قبل النهائي، ليتأهل بتفوقه 4/3 في النتيجة الإجمالية يوم الثلاثاء.