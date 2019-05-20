ماذا قال توني كروس بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023؟

أعرب الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع الميرنغي حتى عام 2023.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الإثنين، تمديد عقد لاعب خط وسطه الألماني حتى عام 2023، في إشارة إلى تعويل النادي عليه في خضم عملية إعادة بناء يعتزم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القيام بها في فريقه.

وأصدر النادي الملكي بيانًا جاء فيه: ”ريال مدريد وتوني كروس توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2023“.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيعه على العقد: ”أنا متأكد من أننا سنحقق الكثير من النجاحات في السنوات الأربع المقبلة، أنا وريال مدريد لدينا علاقة خاصة جدًا جدًا“.

وأضاف: ”إذا كان لدى زيدان شكوك حول مستقبلي، لما كنا هنا اليوم“.

وتابع: ”لن أقول ما قاله لي زيدان، لأنه قال لي أنا الكلام ولم يقله لكم“.

وأردف: ”اعتقدت أنه كان من المستحيل الفوز بثلاثة أبطال على التوالي، لكننا فعلنا ذلك“.

وشدد: ”هذا العام لم يصل أي لاعب في الفريق إلى مستوى عالٍ“.

????????️@ToniKroos: "Me gusta mucho Mbappé como jugador pero esa pregunta no es para mí. Yo no le puedo comprar". pic.twitter.com/53hO1zaUTn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2019

وأوضح: ”أرى أنه من الطبيعي عدم اللعب بقمة مستوانا بعد تحقيق ثلاثة أبطال على التوالي، لكن ما هو غير طبيعي هو تحقيق الأبطال الثلاثة على التوالي، لا يمكننا أن نعد بأننا سنفوز بـكل شيء ولكن يمكننا أن نعد بأننا سنقدم كل شيء“.

وتابع: ”أحب كيليان مبابي كثيرًا كلاعب، لكن لا يمكنني شراؤه، لدي عقد جيد لكن لا يمكنني فعل ذلك، إنه قرار النادي“.

”بوغبا؟، يمكن أن نتحدث عن العديد من الأسماء التي يمكن أن تأتي. يأتي من يأتي المهم أننا سنحارب لكي نبدأ جيدًا مثلما حدث في السنوات الماضية“.

”بعد مباراة أياكس، أدركت أنني لم أكن في أفضل مستوياتي هذا العام، وأنا أتطلع إلى التحسن وسأعود إلى المستوى الذي أعطيته في السنوات الأربع الماضية“.

وكان عقد كروس (29 عامًا) الذي انضم إلى ريال في عام 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال البرازيل، ينتهي في عام 2022.

وخلال هذه الفترة، توج كروس مع الفريق الإسباني بـ12 لقبًا، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا في 2016 و2017 و2018. وسجل الألماني 13 هدفًا في 233 مباراة مع نادي العاصمة الإسبانية.

ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول إلى ركيزة في خط وسط تشكيلة النادي الملكي، بعد موسم مخيب للآمال للفريق، شهد تراجعه محليًا وفقدانه لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به في المواسم الثلاثة الأخيرة.