ماذا قال توني كروس بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2023؟

أعرب الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع الميرنغي حتى عام 2023.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الإثنين، تمديد عقد لاعب خط وسطه الألماني حتى عام 2023، في إشارة إلى تعويل النادي عليه في خضم عملية إعادة بناء يعتزم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان القيام بها في فريقه.

وأصدر النادي الملكي بيانًا جاء فيه: ”ريال مدريد وتوني كروس توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2023“.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيعه على العقد: ”أنا متأكد من أننا سنحقق الكثير من النجاحات في السنوات الأربع المقبلة، أنا وريال مدريد لدينا علاقة خاصة جدًا جدًا“.

وأضاف: ”إذا كان لدى زيدان شكوك حول مستقبلي، لما كنا هنا اليوم“.

وتابع: ”لن أقول ما قاله لي زيدان، لأنه قال لي أنا الكلام ولم يقله لكم“.

وأردف: ”اعتقدت أنه كان من المستحيل الفوز بثلاثة أبطال على التوالي، لكننا فعلنا ذلك“.

وشدد: ”هذا العام لم يصل أي لاعب في الفريق إلى مستوى عالٍ“.

????????️@ToniKroos: "Me gusta mucho Mbappé como jugador pero esa pregunta no es para mí. Yo no le puedo comprar". pic.twitter.com/53hO1zaUTn

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2019