تقرير يكشف حقيقة رفض لاعبي نادي برشلونة لصفقة غريزمان

كشفت تقارير صحفية حقيقة رفض لاعبي نادي برشلونة الإسباني لصفقة انضمام الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، إلى صفوف البلوغرانا.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد زعمت منذ يومين أن لاعبي برشلونة أعلنوا رفضهم لصفقة غريزمان، الذي يقترب بشدة من البارسا، عقب إعلانه رسمياً الرحيل عن الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن ”سبورت“ الكتالونية، المقربة من دوائر صنع القرار في برشلونة، أكدت تلك التقارير، بعنوان رئيس على صدر صفحتها الأولى، أول أمس السبت، فإن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، الكتالونية أيضاً، كشفت حقيقة تلك الأنباء.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إن لاعبي برشلونة أبدوا موافقتهم على صفقة غريزمان، وأن جميع التقارير التي تشير إلى رفضهم صفقة النجم الفرنسي، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

ويملك غريزمان شرطاً جزائياً في عقده تبلغ قيمته 120 مليون يورو، وذلك بدءًا من الأول من يوليو المقبل، علماً بأن تقارير سابقة أشارت إلى اتفاق مبدئي بين اللاعب وإدارة برشلونة يقضي بانضمام غريزمان إلى البلوغرانا بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل راتب سنوي 17 مليون يورو.

ودخلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني على خط التعاقد مع غزيزمان، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا رفقة منتخب بلاده.