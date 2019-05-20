نادي برشلونة يكشف عن آخر تطورات إصابة سيميدو

كشف نادي برشلونة في بيان رسمي عن آخر تطورات إصابة لاعبه نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للفريق، بعد تعرضه للإصابة في مباراة البلوغرانا ضد إيبار، مساء الأحد، في ختام الدوري الإسباني.

وكان الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أمس قد أكد إصابة البرتغالي في الرأس بعد اصطدام قوي خلال المباراة.

وعاد حساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، يوم الاثنين، ليفيد بمزيد من التطورات بشأن حالة ”سيميدو“ بعد خضوعه للفحوصات الطبية الشاملة على مدار الساعات الماضية.

[COMUNICAT MÈDIC]

N. Semedo ha superat satisfactòriament les proves realitzades per la contusió cranial i ha rebut l’alta hospitalària. Semedo torna a Barcelona per seguir amb el protocol establert en aquest tipus de casos i es valorarà la seva tornada als entrenaments. pic.twitter.com/UoRJIE6WrV — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 20, 2019

وقال النادي عبر حسابه: ”اجتاز سيميدو الفحص الطبي على رأسه بعد الكدمة القوية التي تعرض لها أمام إيبار، وحصل على تصريح للخروج من المستشفى“.

وأضاف: ”يعود نيلسون إلى النادي لمتابعة البروتوكول المتبع في هذه الإصابات، والجهازان الطبي والفني سيقرران موعد عودته للتدريبات الجماعية“.

ولم يكمل اللاعب مباراة أمس في ملعب ”إيبوروا“ وخرج بديلًا بين شوطي المباراة، حيث دفع إرنستو فالفيردي بموسى واجي بدلًا منه في مركز الظهير الأيمن.