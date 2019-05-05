بعد الصفقات المنتظرة.. ريال مدريد ”نيولوك“ في الموسم الجديد (فيديو)

تنتظر جماهير نادي ريال مدريد الإسباني الصفقات الجديدة للفريق خلال الموسم المقبل، ”على أحرّ من الجمر“؛ لتعويض الموسم الكارثي الذي تعرض له النادي الملكي، وخرج فيه ”صفر اليدين“ من جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إلى القيام بـ“ثورة شاملة“ في صفوف الميرينغي خلال الموسم المقبل، من خلال الاعتماد على بعض نجوم الفريق، وتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، في ظل الميزانية الضخمة التي رصدتها إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، التي وصلت إلى ما يزيد على 500 مليون يورو.

ورصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية، من خلال فيديو نشرته على موقعها الإلكتروني، التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في الموسم الجديد، في حالة نجاح إدارة النادي في حسم العديد من الصفقات المنتظرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت ”آس“ المقربة من إدارة ريال مدريد التشكيل الأساسي لريال مدريد في الموسم المقبل، الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران أو إيدر ميليتاو – مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش أو كريستيان إريكسين – بول بوغبا – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – إدين هازارد.

الهجوم: كريم بنزيما.