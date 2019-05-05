ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فياريال (صورة)

تغلب ريال مدريد 3/1 على ضيفه فياريال، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، الأحد.

وسجل أهداف ريال مدريد ماريانو دياز (هدفين)، وخيسوس فاييخو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، وقد ضمن اللقب، في حين يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني وفي جعبته 74 نقطة.

ويأتي خيتافي في المركز الرابع وحصد 58 نقطة، مقابل 55 نقطة لإشبيلية في المركز الخامس.

في حين يملك فالنسيا 52 نقطة في المركز السادس، لكنه لعب 35 مباراة.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على ضيفه فياريال، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، الأحد.

وسجل أهداف ريال مدريد ماريانو دياز (هدفين)، وخيسوس فاييخو.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد فياريال عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، وقد ضمن اللقب، في حين يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني وفي جعبته 74 نقطة.

ويأتي خيتافي في المركز الرابع وحصد 58 نقطة، مقابل 55 نقطة لإشبيلية في المركز الخامس.

في حين يملك فالنسيا 52 نقطة في المركز السادس، لكنه لعب 35 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن:

1. برشلونة، 83 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 74 نقطة.

3. ريال مدريد، 68 نقطة.

4. خيتافي، 58 نقطة.