خيتافي يحكم قبضته على المركز الرابع بالدوري الإسباني ويقترب من دوري أبطال أوروبا

اقترب خيتافي من التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه 2/0 على ضيفه جيرونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل ثنائية خورخي مولينا وأنخيل رودريغيز، اليوم الأحد.

وأحكم خيتافي بهذا الانتصار قبضته على المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 36 مباراة وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية الذي خسر من ليغانيس، يوم الجمعة.

ويبتعد خيتافي بـ6 نقاط عن فالنسيا صاحب المركز السادس، والذي يحل ضيفًا على هويسكا، اليوم.

افتتح خيتافي التسجيل في الدقيقة 16 بعد خطأ في التمرير من مدافع جيرونا برناردو، ليتسبب في هجمة مرتدة لأصحاب الضيافة كللها مولينا (37 عامًا) بتسجيل هدفه الـ14 هذا الموسم.

واضطر مدرب خيتافي خوسيه بوردالاس لمتابعة اللقاء من المدرجات؛ بسبب عقوبة ضده بعد توجيه إهانة للحكم خلال الخسارة 1/2 من ريال سوسيداد التي هددت فرصه في التأهل لدوري الأبطال.

وتعرض بورخا غارسيا لاعب جيرونا للطرد في الشوط الثاني، واستغل خيتافي الفرصة ليضاعف تقدمه عبر البديل أنخيل رودريغيز في الدقيقة 77، بعد أن تجاوز اثنين من المدافعين.