تقارير: إصابة ديمبلي قد تبعده عن نهائي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا

كشف نادي برشلونة، عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الدقيقة الأولى من مباراة سيلتا فيغو، مساء أمس السبت، بالجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”أكدت الفحوصات الطبية، أن ديمبلي يُعاني من إصابة في أوتار العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وتطور تعافيه سيُحدد موعد عودته“.

ولم يتم تحديد موعد عودة ديمبلي بشكل رسمي حتى الآن، بعد تعرضه لتلك الإصابة.

الفحوصات تؤكد الإصابة، ومدة الغياب تتوقف على تطور حالة اللاعبhttps://t.co/vLSxEuMUSi — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 5, 2019

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع عن الملاعب.

وأضافت: ”هناك شكوك حول لحاقه بنهائي كأس ملك إسبانيا في 25 مايو/ أيار الجاري ضد فالنسيا، أو نهائي دوري الأبطال المقرر في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، حال نجح برشلونة في التأهل له“.