أهداف مباراة سيلتا فيغو ضد برشلونة.. ”البلوغرانا“ يتأخر 2-0 (فيديو)

سجل ماكسيميليانو غوميز الهدف الأول لفريق سيلتا فيغو في شباك نظيره برشلونة، في المبارة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد حسم لقب الدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد الفوز على ليفانتي بهدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل 3 جولات فقط على النهاية.

وفي الدقيقة 88 يسجل إياغو أسباس الثاني لسيلتا من ركلة جزاء.

تمثل المباراة أهمية كبيرة لسيلتا فيغو الذي يحتل المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة، حيث يسعى للفوز للهروب من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى، ولا يبتعد عن بلد الوليد صاحب المركز الـ 18 سوى بنقطتين فقط.

وأكد إرنستو فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، يوم الجمعة، أنه سيجري العديد من التغييرات على التشكيل الأساسي للبارسا بعد حسم اللقب، وأيضًا من أجل إراحة الأساسيين قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب ”أنفيلد“ في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز البلوغرانا ذهابًا بثلاثية نظيفة.