إصابة ديمبلي بعد 25 ثانية من بدء مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو (فيديو)

استغرق الأمر خمس دقائق فقط ليتم استبدال عثمان ديمبلي جناح برشلونة خلال مواجهة سيلتا فيغو في ملعب باليدوس قبل أيام من مواجهة ليفربول في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصيب الدولي الفرنسي بعد 25 ثانية فقط من بداية المباراة بين بطل الليغا ومستضيفه لكنه استمر أربع دقائق أخرى داخل الملعب قبل استبداله.

وبدا أن مهاجم بروسيا دورتموند السابق يعاني من ألم في الجزء الخلفي من ساقه اليمنى ولم يكن قادرًا على الركض ليتم استبداله بالشاب أليكس كولادو.

واستمر الموسم السيىء لديمبلي الذي عانى من ثالث إصابة ليشارك بصورة غير منتظمة مع الفريق الكتالوني ليتم الدفع بالبرازيلي كوتينيو بدلًا منه لينقذ موسمه بدلًا من التكهنات التي كانت تشير إلى رحيله.

وسيخضع اللاعب الدولي الفرنسي، الذي عاد الليلة إلى التشكيلة الأساسية، لاختبارات في الساعات القليلة المقبلة لتقييم إصابته ومدى قدرته على مواجهة ليفربول في أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل.