تقارير: ريال مدريد يرفض عرضين إيطاليين لبيع أسينسيو في الميركاتو الصيفي

رفض ريال مدريد عرضين من يوفنتوس وإنتر ميلان لضم ماركو أسينسيو الموسم المقبل تجاوز كل منهما مئة مليون يورو.

وأشارت صحيفة AS الإسبانية، يوم السبت، إلى أن هوراسيو غاغوليولي مدير أعمال الدولي الإسباني قدم العرضين إلى النادي الملكي لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي رفضهما.

وقدم نادي السيدة العجوز عرضه بناء على نصيحة هدافه كريستيانو رونالدو زميل أسينسيو السابق الذي يريد تعزيز هجوم الفريق.

ويطمح بطل إيطاليا في التتويج بدوري الأبطال بعد الخروج المهين أمام أياكس أمستردام الهولندي من دور الثمانية ويريد النادي التعاقد مع أسينسيو لإرضاء النجم البرتغالي.

في المقابل، يأتي عرض إنتر ميلان لتعزيز صورته وقوته وسط الأندية الإيطالية لكن كليهما وجد رفضًا تامًا من العملاق الإسباني.

وقدم وكيل أعمال أسينسيو العرضين إلى بيريز قبل أسبوعين لكنه أوضح أن أسينسيو غير معروض للبيع وأحد العناصر الأساسية في مستقبل ريال مدريد ويريد الاستمرار في النادي الملكي.

وأوضح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، بالفعل إلى أسينسيو أنه أحد العناصر الثابتة والأساسية للفريق في المستقبل ولا يمكن الاستغناء عنه فضلًا عن رفض اللاعب نفسه الرحيل.

ويمكن لأسينسيو أن يجد نفسه في التشكيلة الأساسية خاصة بعد تراجع أداء غاريث بيل وإمكانية رحيله الصيف الحالي لذلك يرغب اللاعب الإسباني في البقاء.