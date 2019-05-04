أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول في الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة ثقيلة أمام مضيفه إسبانيول 0-3، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدوري الإسباني.
سجل أهداف إسبانيول، دييغو جودين، لاعب أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرماه، وبورخا إيغليسياس (هدفين) الأول في الدقيقة 52، والثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 74 نقطة في المركز الثاني، علمًا بأنه ضمن المشاركة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.
اسبانيول 3 × 0 اتلتيكو مدريد | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/FF2bCuIfLN
— مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) May 4, 2019