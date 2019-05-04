فرانكفورت الألماني يرد على أنباء حسم ريال مدريد صفقة لوكا يوفيتش

نفى فريدي بوبيتش، المدير الرياضي لفريق آنترخت فرانكفورت الألماني، الأخبار التي تحدثت عن حسم ريال مدريد لصفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مؤكدًا أنها مجرد شائعات ولا وجود لاتصالات بين الفريق الألماني والفريق الإسباني.

وقال بوبيتش لقناة ”ESPN“: ”لا وجود لمفاوضات مع ريال مدريد إنها كذبة بيضاء، لست محتاجًا للكذب فهم لم يتفاوضوا معنا نهائيًا“.

وكانت صحيفة ”آ س“ وعدة وسائل إعلام إسبانية وألمانية قد أكدت توصل ريال مدريد لاتفاق مع الفريق الألماني يقضي بانتقال مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش لمدريد مقابل 60 مليون يورو، بينما تحدثت ماركا عن صفقة تبادلية قد تنقل ماريانو دياز نحو الفريق الألماني.

ويعتبر يوفيتش هدفًا لعدة فرق أوروبية من بينها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بعد تألقه خلال الموسم الحالي في الدوري الألماني وفي الدوري الأوروبي.

يذكر أن التقارير أكدت أيضًا أن فرانكفورت طلب التعاقد مع ماريانو دياز، لاعب الملكي، لتعويض رحيل يوفيتش، الذي سيوقع على عقد لمدة 6 سنوات في مدريد.

ونجح يوفيتش في تسجيل 26 هدفًا وصنع 7، خلال 42 مباراة خاضها مع فرانكفورت هذا الموسم.