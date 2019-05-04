لاعب ريال مدريد يفسر زيارته لبرشلونة

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن خاميس رودريغز لاعب نادي ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونخ الألماني، يقوم برحلة خاطفة على متن طائرة خاصة إلى برشلونة، رفقة المدير الرياضي في ميونخ، صالح حميدتش.

وخرج خاميس معارًا من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ، ولم يتضح بعد مستقبل اللاعب سواء بتمديد عقده مع بايرن، أو العودة بشكل نهائي إلى ريال مدريد.

وأشارت تقارير إلى أن خاميس لن يستمر مع ريال مدريد، وسيعود الصيف المقبل من أجل بيعه بشكل نهائي سواء لبايرن ميونخ أو أي نادٍ آخر يرغب بضمه.

وبحسب ”بيلد“، فإن اللاعب فسر زيارته لبرشلونة بزيارة عمه.

ويخوض بايرن ميونخ اليوم مباراة هامة في سباق الدوري الألماني الذي يتصدره على حساب بروسيا دورتموند.