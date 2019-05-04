تقرير: ريال مدريد حسم صفقة لوكا يوفيتش

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن نادي ريال مدريد حسم بشكل نهائي صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا، من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل مبلغ وصل إلى 60 مليون يورو، سيتسلم منها بنفيكا البرتغالي مبلغ 12 مليون يورو، بنسبة 20%، بحسب العقد الذي تخلى من خلاله عن اللاعب للفريق الألماني.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد قررت الحسم المبكر للصفقة بعد دخول عدة فرق المنافسة أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، آخر المهتمين بالمهاجم الصربي.

وتألق المهاجم الصربي هذا الموسم بشكل لافت للنظر، ما دفع عدة فرق للاهتمام بخدماته، لكن فرانكفورت فعّل بند الشراء مبكرًا من بنفيكا البرتغالي بعد موسمي إعارة.

وسجل يوفيتش 26 هدفًا هذا الموسم. وبحسب ”أس“، فإن إدارة ريال مدريد قررت التعاقد معه لتنفيذ سياستها في جلب مواهب صغيرة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة فرانكفورت ترغب في التعاقد مع المهاجم ماريانو دياز من ريال مدريد كجزء من صفقة لوكا يوفيتش كما تفكر في لاعب الشباب بيدرو رويز (19 عامًا).

ويرغب ريال مدريد في استغلال رغبة أولمبيك ليون في استعادة المهاجم ماريانو دياز للتعاقد مع لاعبين من الفريق الفرنسي وهما المدافع ميندي ولاعب الوسط ندومبيلي.