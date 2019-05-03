سيميوني: أتلتيكو مدريد يجب أن يحتفل بالمركز الثاني في الدوري الإسباني

قال المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، إن فريقه يستطيع الاحتفال بإحراز المركز الثاني في الدوري الإسباني هذا الموسم، بأن هذا يؤكد النجاح ”المنتظم“ للفريق في السنوات القليلة الماضية.

وأشار سيميوني إلى أن أتلتيكو يجب ”أن يسير على نفس الخط سواء في وجود سيميوني أو في عدم وجوده“.

وأوضح سيميوني في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة، قبل مباراته أمام إسبانيول غدًا في الدوري الإسباني: ”عندما ننافس، نحاول الوصول للقمة ونسعى للفوز بالمركز الأول، والمنطق يوضح أنه عندما لا تستطيع الفوز بالمركز الأول، عليك أن تحاول الفوز بالمركز الثاني، هذا يمنحك إمكانية الحفاظ على الاستمرارية“، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في المقدمة تعني الفوز بأي من المراكز الثلاثة الأولى.

وأكد سيميوني أن أتلتيكو يجب أن يستمر في هذا سواء ظل مدربًا له أو رحل عن قيادته؛ لأن تاريخ النادي يجب أن يكون هكذا.

ويحتاج أتلتيكو إلى نقطة واحدة من المباريات الثلاث المتبقية له في الدوري لحسم المركز الثاني لصالحه بغض النظر عن باقي نتائجه ونتائج ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

وكان برشلونة حسم لقب البطولة تاركًا الصراع على المركز الثاني بين أتلتيكو وجاره ريال مدريد، ويأمل أتلتيكو في حسم هذه النقطة خلال مباراة الغد.