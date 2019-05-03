”أس“ تكشف صفقات ريال مدريد للموسم المقبل.. تعرف عليها (صورة)

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن نادي ريال مدريد سينفق ما يزيد على 500 مليون يورو، إذا أراد المضي قُدمًا في خططه الطموحة نحو إعادة ترتيب صفوفه، بعد موسم كارثي على جميع المستويات، محليًا وأوروبيًا.

وأضافت الصحيفة بقولها في تقرير نشرته، اليوم الجمعة: ”اجتمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع إدارة الفريق، ووضعا سويًّا قائمة تضم 5 لاعبين لضمهم إلى صفوف الفريق الموسم المقبل، وهم: بول بوغبا، إدين هازارد، كريستيان إريكسين، تانغي ندومبلي، لوكا يوفيتش، بالإضافة إلى إدير ميليتاو، الذي انضم رسميًا إلى الفريق من بورتو البرتغالي“.

وتابعت الصحيفة المقربة من إدارة النادي الملكي بقولها: ”الصفقات الخمس ستكلف ريال مدريد ما يقرب من 487 مليون يورو، إضافة إلى قيمة شراء ميليتاو، التي تبلغ 50 مليون يورو، وبالتالي فإن إجمالي قيمة الصفقات سيصل إلى 540 مليون يورو“.

وأكدت أن هذا المبلغ سيفوق الـ453 مليون يورو التي أنفقها ريال مدريد على 23 صفقة خلال السنوات الخمس الماضية، التي تُوّج فيها النادي بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وأشارت إلى أن ودائع ريال مدريد حاليًا تبلغ 150 مليون يورو، وأن إدارة النادي ستعمل على تمويل الصفقات الجديدة من خلال بيع بعض النجوم، وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خيمس رودريغيز، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إضافة إلى الاتفاق الجديد مع شركة ”أديداس“، والخاص بقمصان ريال مدريد، والذي سيضخ 100 مليون يورو في خزانة النادي.