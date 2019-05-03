ريال مدريد يرفض التعاقد مع دوسان تاديتش ويفضل زميله في أياكس

رفض ريال مدريد التعاقد مع الصربي دوسان تاديتش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن وكلاء أعمال تاديتش عرضوا اللاعب على ريال مدريد، لكن ردّ النادي الملكي جاء سلبيًا، رغم أن تكلفة التعاقد مع اللاعب لن تكون كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع تاديتش، قد لا تتجاوز 15 مليون يورو، رغم أن اللاعب يقدم أداءً رائعًا؛ إلا أن ريال مدريد أبلغ ممثلي تاديتش أنه لا يتلاءم مع ما يبحثون عنه، حيث يبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا.

وبحسب ”ماركا“ أيضًا، فإن ريال مدريد يدرس التعاقد مع دوني فان دي بيك الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو من ناشئي مدرسة أياكس.

وقالت الصحيفة إن فان بيك أثبت أنه لاعب من الدرجة الأولى، وإن ريال مدريد وضع اللاعب كخيار بديل لتعزيز خط الوسط، حيث وصفت الصحيفة اللاعب بالموهوب الذي يملك التقنية الممتازة كما يتمتع بلياقة بدنية جيدة.

وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إن إدارة النادي الملكي قد تجد في فان بيك الخيار المثالي في خط الوسط، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقد مع الفرنسي بول بوغاب، حيث إن لاعب خط وسط أياكس سيكلف حوالي 60 مليون يورو.

وينتهي عقد فان بيك مع أياكس العام 2022، علمًا أنه لعب 53 مباراة الموسم الحالي سجل فيها 16 هدفًا وصنع 11.