طبيب بورتو ينصح إيكر كاسياس بالاعتزال

قال نيلسون بوغا رئيس الخدمات الطبية في نادي بورتو البرتغالي إن إيكر كاسياس يمكنه التغلب على الأزمة القلبية التي ألمّت به، يوم الأربعاء، دون أن تترك أي أثر عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل حارس ريال مدريد السابق مع الفريق أو اعتزاله اللعبة.

ومن ناحية أخرى نصح طبيب الفريق أنطونيو كوبالان الحارس المخضرم بضرورة الاعتزال، مضيفًا إلى محطة TVE التلفزيونية أنه من الصعب استئناف كاسياس لمسيرته بعد الأزمة التي ألمَّت به، لكنه سيعود لحياته الطبيعية بعيدًا عن ممارسة الرياضة.

وتعرض كاسياس قائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم في 2010 لأزمة قلبية خلال تدريبات بورتو، يوم الأربعاء، لكنه قال لاحقًا عبر ”تويتر“ من داخل المستشفى إن ”كل الأمور تحت السيطرة“.

وفي وقت لاحق كتب كاسياس على ”تويتر“:“كل الأمور تحت السيطرة، وشعرت بقلق كبير، لكنني استعدت قواي، وخالص الشكر على كل رسائل الدعم والمساندة“.

وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب بلاده، ونال شهرة لأنه كان قائد إسبانيا في فوزها الأول والوحيد بكأس العالم في 2010 وكذلك في التتويج بلقب بطولة أوروبا في 2008 و2012.

وأكد بوغا أن الحديث عن استكمال مسيرة كاسياس، البالغ من العمر 37 عامًا، في الملاعب يتوقف على مدى تعافيه وفريقه.

وقال بوغا في بيان للنادي:“سيعتمد ذلك على العلاج اللازم، وعلى التقييم الذي يتعيّن القيام به ليس فقط في حالات الراحة، ولكن أيضًا في حالات ضغوط التدريبات البدنية، وكذلك رغبة النادي في استمراره“.

وأضاف بوغا إن النادي متأكد من أنه سيتعافى تمامًا، ولكن فقط بعد أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار ”مع هدوء الوضع والمفاوضات والحوار بين كافة الأطراف سيتم اتخاذ قرار بشأن مدى استمرار مسيرته من عدمها“.

وأكد الطبيب أن حالة كاسياس“جيدة ومستقرة، ويتعامل بفكاهة مع الأمر، وهادئ تمامًا، وترافقه عائلته، ويحظى بكل الدعم، وسيبدأ الخطوات الأولى من شفائه بعد هذا الأمر“