تقرير: أتلتيكو مدريد يغير خط دفاعه الموسم المقبل

يحتاج المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى دفاع جديد لفريقه أتلتيكو مدريد الموسم القادم في ظل رحيل 4 مدافعين الصيف القادم، وهم الفرنسي لوكاس هيرنانديز نحو بايرن ميونخ والبرازيلي فيليبي لويس والأوروغواياني دييغو غودين والإسباني خوان فران لانتهاء عقودهم.

وحسب صحيفة ”ماركا “ فإدارة أتلتيكو مدريد اتجهت نحو بورتو البرتغالي من أجل تجديد دفاعها بشكل كبير، حيث اتفق فعلًا مع المكسيكي هيكتور هيريرا (29 سنة) عميد الفريق البرتغالي، الذي ينتهي عقده الصيف القادم من أجل الالتحاق بالفريق.

كما يستهدف الفريق الإسباني كل من البرازيلي فيليبي (29 سنة) ومواطنه أليكس تيليس (26 سنة)، لكنه مضطر لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقده البالغ 40 مليون يورو.

وتضم لائحة المرشحين لتعويض رحيل مدافعي الفريق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي لاعب مانشستر سيتي الذي قد يرحل عن الفريق الإنجليزي في الصيف بحثًا عن فرص أكثر للعب.

وحسب الصحيفة الإسبانية فتفكير الفريق الإسباني منصب على تعويض خط الدفاع الراحل والحفاظ على كل نجوم الفريق للموسم المقبل.