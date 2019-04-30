جودين يستقر على مغادرة أتلتيكو مدريد والرحيل إلى هذا النادي

يستعد المدافع الأوروغواياني دييغو جودين للرحيل عن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ اليوم الثلاثاء فإن جودين سيعلن عن قرار الرحيل بعد المباراة أمام اشبيلية في 12 مايو المقبل.

وينتهي عقد جودين مع أتلتيكو في نهاية الموسم الحالي.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة إنتر ميلان في ضم جودين، وتردد أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب.

ووفقًا لإذاعة ”كادينا سير“ فإن جودين سيحصل على راتب سنوي في إنتر يبلغ 5ر5 مليون يورو.

وقضى جودين تسعة أعوام مع أتلتيكو وشارك في 380 مباراة.