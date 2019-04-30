زيدان نادم على العودة لريال مدريد منتصف الموسم

شهد ريال مدريد هذا الموسم تغيير ثلاثة مدربين، آخرهم المدير الفني الفرنسي زيدان الذي عاد إلى النادي بعد إقالة سانتياغو سولاري الذي تولى المسؤولية مؤقتًا بعد إقالة يولين لوبتيغي.

وتولى زيدان تدريب ريال في ثماني مباريات هذا الموسم، إذ عاد إلى منصبه السابق في مارس/ آذار الماضي بعد إقالة لوبتيغي وسولاري، وبعد عشرة أشهر من رحيله عقب حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز المدرب الفرنسي أربع مرات في ثماني مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين، وأخفق في تحقيق أي انتصار خارج أرضه في أربع مباريات.

وكان ريال يتأخر بفارق 12 نقطة عن برشلونة عندما تولى زيدان المسؤولية، لكنه بات على بعد 18 نقطة من غريمه الذي توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثامنة في 11 عامًا يوم السبت الماضي.

ويتأخر ريال بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، ويبدو أن فريق زيدان سيحتل المركز الثالث للموسم الثاني على التوالي.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية عن الصحفي إدواردو إندا أن زيدان نادم على قبول المنصب والعودة لريال مدريد قبل نهاية الموسم الحالي.

وبعد إقالة سولاري انتشرت شائعات بشأن تولي زيدان المسؤولية بنهاية الموسم، في ظل رفضه استكمال الموسم الحالي.

وخرج النادي الملكي من كافة البطولات هذا الموسم وفقد لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه زيدان في آخر ثلاثة مواسم، وكذلك الدوري والكأس المحليين.