ليون يرفض عرض ريال مدريد لشراء ندومبيلي ويطلب مبلغًا ضخمًا لبيعه

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن نادي ليون الفرنسي رفض العرض الأول الذي تقدّم به ريال مدريد لشراء لاعب الوسط تانغي ندومبيلي، مقابل 50 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين أن رئيس نادي ليون جان ميشيل أولاس طلب الحصول على 100 مليون يورو لبيع ندومبيلي إلى ريال مدريد.

ونقلت ”أس“ عن مصادر مقربة من المباحثات بين الناديين قولهم إن السعر النهائي لصفقة ندومبيلي يمكن أن يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان في ضم ندومبيلي إلى صفوف ريال مدريد، حيث يجيد اللاعب في مركز الوسط المدافع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يواجه منافسة شرسة من أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ضم ندومبيلي، وعلى رأسها مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في ظل تقارير فرنسية أشارت إلى أن مدير أعمال اللاعب توصل إلى اتفاق مبدئي مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كي ينضم ندومبيلي إلى السيتزنز بداية من الموسم المقبل.

ويبلغ ندومبيلي من العمر 22 عامًا، ولعب هذا الموسم مع ليون 44 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع 7 آخرين.