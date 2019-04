هل اقتربت الصفقة؟.. راموس قائد ريال مدريد يبدأ متابعة هازارد على ”إنستغرام“

بدا النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد نادي ريال مدريد، في متابعة النجم البلجيكي إدين هازارد، جناح نادي تشيلسي، على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وأشارت صحيفة ”AS“ الإسبانية إلى أن هذه الكتابة ربما تعطي تلميحًا قويًا من قبل راموس على اقتراب اللاعب من الانضمام للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد نهاية الموسم الحالي، نظرًا لما تؤكده التقارير الإخبارية في الفترة الماضية.

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد أعطى موافقته، بحسب الصحيفة، على التعاقد مع هازارد في ضوء المفاوضات الجارية بين الناديين حول انتقال اللاعب.

يذكر أن تشيلسي قد طلب الحصول على 116 مليون يورو نظيرًا للتفريط بجناحه المميز، ولكن ربما لاقتراب عقده من النهاية تأثير في تخفيض المقابل الماضي إلى 80 أو 90 مليون يورو لحسم الصفقة للعملاق الإسباني.

Has Sergio Ramos just followed his future teammate? ????#RealMadrid #CFC #Hazard pic.twitter.com/qoHf4B3vwL

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 29, 2019