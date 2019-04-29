إيقاف مبابي ”المتوقع“ مع باريس سان جيرمان يقرب ميسي من التتويج بلقب الحذاء الذهبي

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، يقترب من حسم معركته مع نظيره كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على نيل لقب الحذاء الذهبي الأوروبي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن ميسي اقترب من حصد الحذاء الذهبي لهذا الموسم، في ظل تصدره لجدول الهدافين الأوروبيين برصيد 34 هدفًا، وبفارق 4 أهداف عن مبابي.

وأضافت أن ما وصفته بـ“المأساة“ التي عاشها مبابي يمكن أن تقرب الحذاء الذهبي إلى ميسي، بعدما تعرض الفرنسي للطرد في نهائي كأس فرنسا أمام رين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي من الممكن أن يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، ما يعني أنه لن يكون حاضرًا إلا في اَخر مباراتين فقط لفريق العاصمة الفرنسي، لاسيما وأنه يتبقى 5 جولات فقط على نهاية المسابقة الفرنسية.

وبذلك ستتعزز فرص ميسي في نيل الحذاء الذهبي الثالث على التوالي.

وحال إقرار لجنة المسابقات هذه العقوبة، ستطبق على مبابي في بطولة الدوري وسيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة أمام كل من مونبيليه، نيس وأنجيه ويتبقى فقط مباراتان أمام ديغون وستاد رين في الجولتين الأخيرتين.

وحسم ميسي بطولة الدوري الإسباني مع البلوغرانا رسميًّا، بعد الفوز يوم السبت الماضي على حساب ليفانتي بهدف نظيف، وربما يفكر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، في إراحته للتركيز أكثر على مباريات دوري أبطال أوروبا في حال إيقاف مبابي.