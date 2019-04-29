مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو.. غاريث بيل غادر ملعب اللقاء وحيدًا واستقل طائرة خاصة

أثار الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، الجدل مرة أخرى بعد مغادرته لملعب فريق رايو فاليكانو، في فاليكاس بمدريد في سيارة خاصة في اتجاه المطار مباشرة، تاركا زملاءه يعودون في حافلة الفريق للمدينة الرياضية إلى ريال مدريد.

وصعد بيل للحافلة حيث أخذ وجبة العشاء ثم ركب السيارة نحو المطار، حيث منح الفرنسي زين الدين زيدان اللاعبين يومين ونصف اليوم راحة، ولن يعودوا للتدريبات إلا مساء الأربعاء المقبل.

ورغم كون إدارة الفريق أخبرت الصحافة أنه حصل على إذن للمغادرة وحيدًا في سيارة خاصة وليس مع المجموعة، لكن حركته الجديدة في ظل خسارة الفريق للقاء تؤكد ابتعاده عن أجواء غرفة الملابس.

وأشارت صحيفة ”ماركا“: ”غاريث بيل طلب قبل المباراة أن يعود وحده إلى مدريد، وتم منحه الإذن بذلك، وطلب بيل من النادي الإذن بالانتقال مباشرة من استاد فاليكاس إلى مطار باراخاس، حيث كانت طائرة خاصة تنتظره“.

وشددت: ”لقد كان غاريث بيل هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي حصل على الإذن بالعودة وحده عبر طائرة خاصة، في إشارة جديدة على ازدياد المسافة بعداً عن ريال مدريد“.

ورد زيدان على سؤال للصحافة حول لاعبه الويلزي، وهل يركز مع الفريق أو لا، موضحًا: ”يجب طرح السؤال عليه إن كان مركزًا مع الفريق أم لا“، إذ شددت الصحيفة على أن رد زيدان يوضح أن الويلزي لا مكان له في النادي الموسم المقبل.

وانتقد زيدان لاعبيه هذه المرة، وقال بعد اللقاء: ”أدافع دائمًا عن لاعبي فريقي لكن ليس اليوم“.

وقرر بيل، حسب إذاعة ”كادينا سير“ السفر واستغلال الإجازة الرسمية من النادي للاستجمام والابتعاد عن الأجواء السلبية التي يعيشها مع الفريق.