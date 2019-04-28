ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو ونهاية الجولة 35 (صورة)

تلقى ريال مدريد الخسارة العاشرة له في الدوري الإسباني الموسم الحالي، بعدما سقط 0/1 أمام رايو فاليكانو، على ملعب تيريزا ريفيرو، في ختام الجولة الـ35 من المسابقة، الأحد.

ومن ركلة جزاء سجل أدريان إيمباربا بلازكيز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23.

وجمدت الخسارة رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث، في حين رفع الفوز رصيد رايو فاليكانو إلى 31 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 83 نقطة علمًا أنه أحرز اللقب، للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث وفي جعبته 74 نقطة، ثم ريال مدريد ثالثًا ويملك 65 نقطة.

والصراع في أوجّه على المركز الرابع، حيث يأتي خيتافي برصيد 55 نقطة، وهو نفس رصيد إشبيلية في المركز الخامس، في حين يملك فالنسيا 52 نقطة في المركز السادس، ثم أتلتيك بلباو في المركز السابع ويملك 50 نقطة.

وتنتهي مباريات الجولة الـ35 بمباراة إسبانيول مع ريال بيتيس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن:

1. برشلونة، 83 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 74 نقطة.

3. ريال مدريد، 65 نقطة.

4. خيتافي، 55 نقطة.

5. إشبيلية، 55 نقطة.

6. فالنسيا، 50 نقطة.

7. أتلتيك بلباو، 50 نقطة.